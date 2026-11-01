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Росіяни завдали 699 ударів по Запорізькій області: шестеро людей поранені

Окупанти атакували 55 населених пунктів авіацією, безпілотниками, артилерією та реактивними системами залпового вогню.

Росіяни завдали 699 ударів по Запорізькій області: шестеро людей поранені
Наслідки атак РФ на Запорізьку область
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 699 ударів по Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому району шестеро людей дістали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, російські війська здійснили 20 авіаударів по Кушугуму, Новорозівці, Одарівці, Жовтій Кручі, Новоолександрівці, Любимівці, Новотроїцькому, Ясній Поляні, Таврійському, Терсянці, Вільнянці, Василівському, Преображенці та Новопавлівці.

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Ще 486 атак здійснили безпілотниками різної модифікації, переважно FPV-дронами. Під ударами опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Річне, Кушугум, Комишуваха та десятки інших населених пунктів області.

Також зафіксували 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Зарічному, Жовтій Кручі, Таврійському, Одарівці та Сонячному.

Ще 180 артилерійських ударів припали на населені пункти регіону, зокрема Річне, Веселянку, Степногірськ, Оріхів, Новоандріївку, Гуляйпільське, Верхню Терсу та інші.

Загалом надійшло 68 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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