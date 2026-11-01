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На Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла через нові атаки РФ

Уночі ворог понад 10 разів ворог атакував п’ять районів безпілотниками.

На Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла через нові атаки РФ
Ремонт пошкодженої інфраструктури після обстрілів РФ
Фото: Укренерго

Енергетики відновили електропостачання майже всім споживачам, знеструмленим напередодні, однак нічні удари по енергетичній інфраструктурі спричинили нові відключення. Російські війська атакували п’ять районів області безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, енергетики повернули світло майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, які залишилися без електроенергії через попередні російські атаки. Ще кілька тисяч абонентів очікують на відновлення електропостачання.

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У Дніпрі повністю відновили водопостачання.

Водночас уночі російські війська продовжили атакувати енергетичну інфраструктуру області. Через нові удари знову виникли знеструмлення. Ворог понад 10 разів атакував безпілотниками п’ять районів Дніпропетровщини.

Станом на ранок без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

У Дніпровському та Самарівському районах пошкоджена інфраструктура. 

На Нікопольщині російські війська цілили по Марганецькій громаді. У Дубовиківській громаді Синельниківського району понівечена приватна оселя, а на Криворіжжі під ударом опинилася Девладівська громада.

Відновлювальні роботи тривають. До них залучили понад 70 аварійних бригад, які працюють над поверненням електропостачання.

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