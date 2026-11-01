Через російський терор у Слов'янську загинула людина, ще 6 поранені.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

За минулу добу, 31 жовтня, російські війська вбили одного жителя Донецької області. Загиблий – мешканець Слов’янська. Ще восьмеро людей дістали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську.Ще 8 людей в області за добу отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення окупаційні війська вбили 4450 цивільних мешканців Донецької області. Ще 10943 отримали поранення.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв російських атак на Донеччині не враховує загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.