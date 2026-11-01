На Сумщині за добу через російські обстріли постраждали 10 людей

Під вогнем опинилися 26 населених пунктів у 18 громадах області. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки й об’єкти цивільної інфраструктури.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж доби з ранку 31 жовтня до ранку 1 листопада російські війська здійснили понад 60 обстрілів Сумської області. Внаслідок атак постраждали десятеро цивільних.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Сумській громаді внаслідок атак російських безпілотників травмувалися 68-річна жінка та чоловіки віком 35, 27 і 56 років.

Реклама

У Глухівській громаді через удари дронів гостру реакцію на стрес отримали жінки віком 74, 51 та 65 років.

Також до медичних закладів звернулися троє жителів Середино-Будської громади. Це жінки віком 72 і 68 років та 75-річний чоловік. Вони постраждали внаслідок влучання російського безпілотника в будинок 29 жовтня.

Крім того, по медичну допомогу звернулася 53-річна жінка, травмована 30 жовтня внаслідок удару дрона у Краснопільській громаді.

Загалом під обстрілами опинилися населені пункти 18 громад Сумського, Конотопського та Шосткинського районів. Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, інші безпілотники та керовані авіабомби.

Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували у Шосткинській, Сумській, Глухівській, Буринській, Новослобідській, Конотопській, Миколаївській сільській, Дубов'язівській, Середино-Будській та Свеській громадах.

Пошкоджені приватні й багатоквартирні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. У Новослобідській громаді знищено приватний житловий будинок, у Середино-Будській – приватні будинки. У Свеській громаді є як пошкоджені, так і знищені оселі.