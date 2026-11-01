Окупанти уночі вдарили по енергоінфраструктурі Вінниччини

Внаслідок масованої нічної атаки пошкоджені об’єкти енергетики, вежа мобільного зв’язку, складська будівля та інші об’єкти.

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Вночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку російських військ. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

У Вінниці пошкоджені вежа мобільного зв’язку, приватна складська будівля, вікна в багатоповерхових будинках, зупинки громадського транспорту та автомобіль.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили рятувальників та енергетиків.

Повітряна атака ворога триває. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.