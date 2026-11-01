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На Кіровоградщині уламки російських дронів пошкодили ЛЕП, навчальний заклад і склади

Пошкодження зафіксували в одній із громад Новоукраїнського району. Також постраждав житловий будинок.

На Кіровоградщині уламки російських дронів пошкодили ЛЕП, навчальний заклад і склади
удари РФ по Кропивницькому
Фото: ДСНС України

У Кіровоградській області уламки російських безпілотників пошкодили лінію електропередач, вікна навчального закладу, складські приміщення агрогосподарства та житловий будинок.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Уламками ворожого БПЛА в одній з громад Новоукраїнського району пошкоджено ЛЕП, вікна у навчальному закладі, в складських приміщеннях агрогосподарства, а також у житловому будинку", – ідеться у повідомленні.

Наразі ремонтна бригада енергетиків працюватиме над відновленням електропостачання.

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