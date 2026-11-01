На Кіровоградщині уламки російських дронів пошкодили ЛЕП, навчальний заклад і склади

У Кіровоградській області уламки російських безпілотників пошкодили лінію електропередач, вікна навчального закладу, складські приміщення агрогосподарства та житловий будинок.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Уламками ворожого БПЛА в одній з громад Новоукраїнського району пошкоджено ЛЕП, вікна у навчальному закладі, в складських приміщеннях агрогосподарства, а також у житловому будинку", – ідеться у повідомленні.

Наразі ремонтна бригада енергетиків працюватиме над відновленням електропостачання.

Уночі РФ масовано атакувала Вінницю та область. Пошкоджена енергетична інфраструктура, вежа зв'язку та будинки.