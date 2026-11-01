Росіяни другу добу атакують Київщину дронами: є пошкодження енергоінфраструктури

Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. За останню добу наслідки ударів зафіксували у шести районах, одна людина постраждала.
Про це повідомляє Київська ОВА.
В Обухівському районі травмувалася жінка. Із садном у ділянці правої лопатки та гострою реакцією на стрес її госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу.
Унаслідок атак також пошкоджені чотири приватні будинки у Бориспільському районі.
В Обухівському районі пошкоджено торговельний заклад, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби.
У Броварському і Бучанському районах під ударами були об’єкти енергетичної інфраструктури.
У Фастівському і Білоцерківському районах постраждали приватні домоволодіння.
На місцях продовжують працювати оперативні служби.
- 31 жовтня внаслідок нічної атаки російських безпілотників у Броварському районі Київської області травмувалися двоє цивільних.
- У Міненерго заявили, що станом на 1 листопада найважчою ситуація зі світлом залишається на Київщині та Дніпропетровщині. Також наслідки ударів РФ по енергетиці фіксують у восьми областях.