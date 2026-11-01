Росіяни другу добу атакують Київщину дронами: є пошкодження енергоінфраструктури

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Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. За останню добу наслідки ударів зафіксували у шести районах, одна людина постраждала.

Про це повідомляє Київська ОВА.

В Обухівському районі травмувалася жінка. Із садном у ділянці правої лопатки та гострою реакцією на стрес її госпіталізували до місцевої лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу.

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Унаслідок атак також пошкоджені чотири приватні будинки у Бориспільському районі.

В Обухівському районі пошкоджено торговельний заклад, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби.

У Броварському і Бучанському районах під ударами були об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Фастівському і Білоцерківському районах постраждали приватні домоволодіння.

На місцях продовжують працювати оперативні служби.

31 жовтня внаслідок нічної атаки російських безпілотників у Броварському районі Київської області травмувалися двоє цивільних.