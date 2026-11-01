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Міненерго: Найскладніша ситуація зі світлом на Дніпровщині та Київщині

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру частина споживачів залишилася без електрики. 

Міненерго: Найскладніша ситуація зі світлом на Дніпровщині та Київщині
Електрична підстанція
Фото: Elektrilevi

Станом на ранок 1 листопада через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми областях України залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Знеструмлення зафіксували у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.

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Найскладнішою залишається ситуація на Дніпровщині та Київщині. Енергетична інфраструктура цих регіонів зазнала масштабних пошкоджень. Через ураження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам, тому застосовують аварійні відключення.

У Міненерго зазначають, що повторні російські атаки ускладнюють відновлювальні роботи. Ворог завдає ударів, зокрема, по енергооб’єктах, ремонт яких майже завершили. Через це енергетикам доводиться знову відновлювати пошкоджене обладнання.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Жителів закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу щодо графіків та змін в електропостачанні.

Обстріли РФ станом на 1 листопада

На Дніпропетровщині майже 100 тисяч споживачів залишилися без світла через нові атаки РФ. У Дніпрі повністю відновили водопостачання.

У Кіровоградській області уламки російських безпілотників пошкодили лінію електропередач

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирської області без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.

У Вінницькій області також пошкоджені енергетичний об'єкт, вежа мобільного зв’язку, приватна складська будівля, вікна багатоповерхівок, зупинки громадського транспорту та автомобіль.

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