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На Полтавщині уламки російського дрона впали на будинок: постраждала дитина

У Решетилівській громаді пошкоджено приватне домоволодіння. 

На Полтавщині уламки російського дрона впали на будинок: постраждала дитина
Фото: скріншот відео

У Решетилівській громаді Полтавської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждала дитина. Також пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"За уточненою інформацією, уламки ворожого БпЛА впали на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок. Постраждала дитина 2012 року народження", – написав він.

Наразі дитині надають усю необхідну медичну допомогу.

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