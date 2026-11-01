На Полтавщині уламки російського дрона впали на будинок: постраждала дитина

"За уточненою інформацією, уламки ворожого БпЛА впали на території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок. Постраждала дитина 2012 року народження", – написав він.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

У Решетилівській громаді Полтавської області внаслідок падіння уламків російського безпілотника постраждала дитина. Також пошкоджено житловий будинок.

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