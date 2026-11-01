У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль у кооперативі "Агрохімік".
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За його словами, у Рясне-Руському російський дрон упав на недобудований будинок.
У Підрясному уламки безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та порожню складську будівлю.
Постраждалих немає. Пожеж також не зафіксували. На місцях працюють усі відповідні служби.
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