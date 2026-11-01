У Рясне-Руському безпілотник упав на недобудований будинок, а в Підрясному пошкодив вантажівки, легковик і складське приміщення.

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У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль у кооперативі "Агрохімік".

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Рясне-Руському російський дрон упав на недобудований будинок.

У Підрясному уламки безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та порожню складську будівлю.

Постраждалих немає. Пожеж також не зафіксували. На місцях працюють усі відповідні служби.

Окупанти від ранку атакують дронами західні області України. Наразі відомо про пошкодження житлового будинку у Рівненській області. Четверо людей поранені.

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