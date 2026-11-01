Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львівській громаді внаслідок атаки дронів пошкоджені п’ять будинків і транспорт

У Рясне-Руському безпілотник упав на недобудований будинок, а в Підрясному пошкодив вантажівки, легковик і складське приміщення. 

У Львівській громаді внаслідок атаки дронів пошкоджені п’ять будинків і транспорт
Наслідки атаки РФ по Львівщині
Фото: Андрій Садовий/Телеграм

У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль у кооперативі "Агрохімік".

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, у Рясне-Руському російський дрон упав на недобудований будинок.

У Підрясному уламки безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та порожню складську будівлю.

Постраждалих немає. Пожеж також не зафіксували. На місцях працюють усі відповідні служби.

  • У вісьмох областях України фіксують перебої із електропостачанням. Найважче - на Дніпропетровщині і Київщині.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies