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На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджені будинок, автомобілі та будівля підприємства

Інформації про постраждалих немає.

На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджені будинок, автомобілі та будівля підприємства
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
Фото: politanaliz.com.ua

Російські війська продовжують атакувати Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок чергової атаки пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок атаки РФ на Хмельниччині пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. Також на території одного з підприємств пошкоджені фасад будівлі, вікна та автомобілі.

Пожеж на місцях подій не виникало. Інформація про травмованих не надходила.

Атака РФ на західні області України 1 листопада

  • У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Пошкоджена адмінбудівля, двоє травмованих.
  • У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль.
  • Відомо про пошкодження житлового будинку у Рівненській області. Четверо людей поранені. 
  • У Волинській області внаслідок російської атаки безпілотниками одна людина отримала поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури. 
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