На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджені будинок, автомобілі та будівля підприємства

Інформації про постраждалих немає.

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Російські війська продовжують атакувати Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок чергової атаки пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Унаслідок атаки РФ на Хмельниччині пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. Також на території одного з підприємств пошкоджені фасад будівлі, вікна та автомобілі.

Пожеж на місцях подій не виникало. Інформація про травмованих не надходила.

Атака РФ на західні області України 1 листопада