На Хмельниччині через атаку РФ пошкоджені будинок, автомобілі та будівля підприємства

Російські війська продовжують атакувати Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок чергової атаки пошкоджено приватний житловий будинок, автомобілі та будівлю одного з підприємств.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Унаслідок атаки РФ на Хмельниччині пошкоджень зазнали приватний будинок та автомобіль. Також на території одного з підприємств пошкоджені фасад будівлі, вікна та автомобілі.
Пожеж на місцях подій не виникало. Інформація про травмованих не надходила.
Атака РФ на західні області України 1 листопада
- У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Пошкоджена адмінбудівля, двоє травмованих.
- У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль.
- Відомо про пошкодження житлового будинку у Рівненській області. Четверо людей поранені.
- У Волинській області внаслідок російської атаки безпілотниками одна людина отримала поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури.