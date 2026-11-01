На Волині внаслідок атаки РФ поранена людина, також пошкоджена інфраструктура

Влучання та падіння уламків зафіксували у Камінь-Каширському районі.

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У Волинській області внаслідок російської атаки безпілотниками одна людина отримала поранення, також пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

За його словами, упродовж ночі та ранку 1 листопада російські війська спрямували на область десять безпілотників типу "Shahed". Влучання та падіння уламків зафіксували на території Камінь-Каширського району, зокрема постраждала Маневицька громада.

"Унаслідок влучань та падіння уламків маємо пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема недіючі будівлі. На щастя, загиблих немає. Одна людина отримала поранення, їй надано необхідну медичну допомогу", – повідомив Роман Романюк.

У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль.