У Чернівцях впали уламки російського безпілотника, є постраждалі (оновлено)

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У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Пошкоджена адмінбудівля. Є постраждала людина.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"На територію міста впали уламки збитого ворожого безпілотника. Інформація про можливі пошкодження наразі уточнюється", – ідеться у повідомленні.

За оновленою інформацією, через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована.

Одна людина отримала незначні травми.