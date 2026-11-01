У Чернівцях впали уламки російського безпілотника, є постраждалі (оновлено)

У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника. Пошкоджена адмінбудівля. Є постраждала людина.
Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.
"На територію міста впали уламки збитого ворожого безпілотника. Інформація про можливі пошкодження наразі уточнюється", – ідеться у повідомленні.
За оновленою інформацією, через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована.
Одна людина отримала незначні травми.
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