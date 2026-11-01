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У Чернівцях впали уламки російського безпілотника, є постраждалі (оновлено)

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

У Чернівцях впали уламки російського безпілотника, є постраждалі (оновлено)
Фото: Генштаб

У Чернівцях зафіксували падіння уламків російського безпілотника.  Пошкоджена адмінбудівля. Є постраждала людина.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"На територію міста впали уламки збитого ворожого безпілотника. Інформація про можливі пошкодження наразі уточнюється", – ідеться у повідомленні.

За оновленою інформацією, через падіння уламків пошкоджена адміністративна будівля. Пожежа оперативно локалізована. 

Одна людина отримала незначні травми.

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