Головне за ніч та ранок неділі, 1 листопада: понад 260 боєзіткнень, атака на НПЗ NORSI, знеструмлення в регіонах

Нічні повітряні атаки , 264 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, удар по інфраструктурі Вінниччини.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 264 бойові зіткнення.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші оборонці зупинили 55 атак.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2 100 російських окупантів і купу ворожої техніки. З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу російської армії сягнули близько 1 590 270 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 1 листопада Вінниччина пережила чергову масовану атаку російських військ. Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

У Вінниці пошкоджені вежа мобільного зв’язку, приватна складська будівля, вікна в багатоповерхових будинках, зупинки громадського транспорту та автомобіль.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили рятувальників та енергетиків. Повітряна атака ворога триває. Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

У Львівській громаді внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджені п’ять житлових будинків та автомобіль у кооперативі "Агрохімік", повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, у Рясне-Руському російський дрон упав на недобудований будинок.

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У Підрясному уламки безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, один легковий автомобіль та порожню складську будівлю.

Постраждалих немає. Пожеж також не зафіксували. На місцях працюють усі відповідні служби.

Окупанти від ранку атакують дронами західні області України. Наразі відомо про пошкодження житлового будинку у Рівненській області. Четверо людей поранені.

У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Україну 433 ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема 64 реактивними, а також дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія", повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллерового (РФ) та тимчасово окупованого Донецька.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 ворожий безпілотник, зокрема 47 реактивних.

Зафіксували влучання ворожих безпілотників на 16 локаціях. Падіння збитих дронів та їхніх уламків сталося ще на 14 локаціях.

У ніч на 1 листопада ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після атаки на території підприємства виникла пожежа, повідомляють моніторингові канали Exilnova+ та ASTRA.

Небезпеку атаки безпілотників у Нижньогородській області оголосили о 01:01 1 листопада за московським часом. Близько 02:51–03:08 місцеві жителі почали повідомляти про роботу протиповітряної оборони та вибухи на території підприємства.

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"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", також відомий як НПЗ NORSI, є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 15–17 млн тонн нафти на рік, або приблизно 340 тисяч барелів на добу.

Станом на ранок 1 листопада через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми областях України залишилася без електропостачання, повідомляє Міненергетики України.

Знеструмлення зафіксували у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях.

Найскладнішою залишається ситуація на Дніпровщині та Київщині.

У Міненерго зазначають, що повторні російські атаки ускладнюють відновлювальні роботи. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!