Сили оборони уразили комбінат "Каменський" і комплекси ППО росіян у Ростовській області

Українські військові завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Уражено комбінат "Каменський", а також два об'єкти системи ППО загальною вартістю близько 70 мільйонів доларів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", – зазначає глава держави.
За його словами, українські далекобійні засоби уразили підприємство російського ОПК "Каменський", яке бере участь у виробництві ракет.
Крім того, під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" та командно-штабна машина системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
Загальну вартість уражених об'єктів протиповітряної оборони президент оцінив приблизно у 70 мільйонів доларів.
"Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", – наголосив Зеленський.
- У ніч на 1 листопада ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Після атаки на території підприємства виникла пожежа.