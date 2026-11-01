Сили оборони уразили комбінат "Каменський" і комплекси ППО росіян у Ростовській області

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Українські військові завдали ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу та протиповітряної оборони в Ростовській області РФ. Уражено комбінат "Каменський", а також два об'єкти системи ППО загальною вартістю близько 70 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші далекобійні санкції – у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський – підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет", – зазначає глава держави.

Реклама

За його словами, українські далекобійні засоби уразили підприємство російського ОПК "Каменський", яке бере участь у виробництві ракет.

Крім того, під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" та командно-штабна машина системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".

Загальну вартість уражених об'єктів протиповітряної оборони президент оцінив приблизно у 70 мільйонів доларів.

"Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати", – наголосив Зеленський.