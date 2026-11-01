Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали люди, також пошкоджені будинки

Наслідки атаки зафіксували у 5 районах. Пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, автомобілі, магазин і дитячий майданчик.

Унаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали люди, також пошкоджені будинки
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київську область постраждали двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, у двох районах виникли пожежі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

У Броварському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У Білоцерківському районі інший чоловік дістав поранення передпліччя. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Обом постраждалим надають необхідну допомогу.

Реклама

Наслідки російської атаки зафіксували у п’яти районах Київщини:

Бориспільський район: пошкоджено 10 приватних житлових будинків, автомобіль, дитячий майданчик та приміщення магазину.

Броварський район: пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та автомобіль.

Бучанський район: виникла пожежа у приватному будинку, яку оперативно ліквідували.

Обухівський район: загорівся приватний житловий будинок, на місці працюють рятувальники.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies