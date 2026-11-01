Унаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали люди, також пошкоджені будинки

Наслідки атаки зафіксували у 5 районах. Пошкоджено щонайменше 13 приватних будинків, автомобілі, магазин і дитячий майданчик.

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Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київську область постраждали двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, у двох районах виникли пожежі.

Про це повідомили у Київській ОВА.

У Броварському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У Білоцерківському районі інший чоловік дістав поранення передпліччя. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Обом постраждалим надають необхідну допомогу.

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Наслідки російської атаки зафіксували у п’яти районах Київщини:

Бориспільський район: пошкоджено 10 приватних житлових будинків, автомобіль, дитячий майданчик та приміщення магазину.

Броварський район: пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та автомобіль.

Бучанський район: виникла пожежа у приватному будинку, яку оперативно ліквідували.

Обухівський район: загорівся приватний житловий будинок, на місці працюють рятувальники.

Наразі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження.