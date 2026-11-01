Унаслідок ранкової атаки РФ на Київщині постраждали люди, також пошкоджені будинки

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київську область постраждали двоє людей. Також пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, у двох районах виникли пожежі.
Про це повідомили у Київській ОВА.
У Броварському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У Білоцерківському районі інший чоловік дістав поранення передпліччя. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Обом постраждалим надають необхідну допомогу.
Наслідки російської атаки зафіксували у п’яти районах Київщини:
Бориспільський район: пошкоджено 10 приватних житлових будинків, автомобіль, дитячий майданчик та приміщення магазину.
Броварський район: пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та автомобіль.
Бучанський район: виникла пожежа у приватному будинку, яку оперативно ліквідували.
Обухівський район: загорівся приватний житловий будинок, на місці працюють рятувальники.
Наразі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та фіксувати пошкодження.
- За останню добу унаслідок ударів РФ у Київській області зафіксували у шести районах, одна людина постраждала.