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Зеленський: Українські захисники звільнили понад 96 км² території у жовтні

У жовтні армія РФ втратила вбитими та важкопораненими 54,4 тисячі військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни.

Зеленський: Українські захисники звільнили понад 96 км² території у жовтні
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У жовтні Сили оборони завдали російській армії рекордних втрат і звільнили більше території, ніж окупанти змогли захопити. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Протягом жовтня Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових. Це рекордний показник за всі місяці повномасштабної війни.

Також 21 жовтня російська армія зазнала найбільших добових втрат – 2250 військових.

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Водночас за жовтень українські захисники звільнили 96,2 км² території. Це на 10,4 км² більше, ніж російським окупантам вдалося захопити за цей період.

Зеленський подякував українським військовим за досягнутий результат і наголосив, що Україна продовжує утримувати позиції та звільняти свої території.

"Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого. Щоб зупинити ці божевільні втрати, Росії достатньо обрати припинення вогню і дипломатію", – зазначив президент.

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