У Дніпрі застосовані екстрені відключення електроенергії

У Дніпрі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.
Про це повідомили у ДТЕК.
Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
“У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – йдеться у пресрелізі.
- За рішенням Укренерго сьогодні запроваджено екстрені відключення в Броварському, Вишгородському, Бучанському і Бориспільському районах Київської області.
- Сьогодні зранку у Києві застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
- Станом на ранок 1 листопада через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми областях України залишилася без електропостачання. Знеструмлення зафіксували у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Дніпровщині та Київщині.