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У Дніпрі застосовані екстрені відключення електроенергії

Під час екстрених відключень графіки не діють. 

У Дніпрі застосовані екстрені відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

У Дніпрі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють. 

“У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – йдеться у пресрелізі.

  • Сьогодні зранку у Києві застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
  • Станом на ранок 1 листопада через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми областях України залишилася без електропостачання. Знеструмлення зафіксували у Житомирській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській та Харківській областях. Найскладнішою залишається ситуація на Дніпровщині та Київщині.
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