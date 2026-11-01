У Дніпрі застосовані екстрені відключення електроенергії

Під час екстрених відключень графіки не діють.

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У Дніпрі за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

“У разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі”, – йдеться у пресрелізі.

За рішенням Укренерго сьогодні запроваджено екстрені відключення в Броварському, Вишгородському, Бучанському і Бориспільському районах Київської області.