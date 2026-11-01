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У Києві запровадили екстрені відключення світла

Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, однак роботи проводять лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

У Києві запровадили екстрені відключення світла
екстрені відключення
Фото: ДТЕК

У столиці застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

Про це повідомили у ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

  • Унаслідок атаки та знеструмлення кількох об'єктів критичної інфраструктури в столиці виникли перебої з водопостачанням і знизився тиск у системі. Комунальні служби та енергетики працювали над ліквідацією наслідків удару протягом ночі. Станом на ранок 31 жовтня системи водопостачання та водовідведення працювали у штатному режимі.
  • Увечері 31 жовтня росіяни знову атакували Київ. В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру. У Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій ділянці приватного подвір’я. У Деснянському районі через падіння безпілотника горіли авто.
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