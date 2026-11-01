У Києві запровадили екстрені відключення світла

У столиці застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
Про це повідомили у ДТЕК.
За інформацією ДТЕК, енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.
- Увечері 30 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксували три влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури столиці.
- Унаслідок атаки та знеструмлення кількох об'єктів критичної інфраструктури в столиці виникли перебої з водопостачанням і знизився тиск у системі. Комунальні служби та енергетики працювали над ліквідацією наслідків удару протягом ночі. Станом на ранок 31 жовтня системи водопостачання та водовідведення працювали у штатному режимі.
- Увечері 31 жовтня росіяни знову атакували Київ. В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру. У Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій ділянці приватного подвір’я. У Деснянському районі через падіння безпілотника горіли авто.