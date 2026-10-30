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Рух Південним мостом Києва частково відновили після балістичної атаки

Дозволено проїзд легковому транспорту однією смугою в напрямку з лівого на правий берег. 

Рух Південним мостом Києва частково відновили після балістичної атаки
Фото: https://kyivmaps.com/

Рух Південним мостом Києва частково відновили. Про це вранці 30 жовтня повідомила Київська міська військова адміністрація.

Рух дозволено з лівого на правий берег. Проїзд дозволено для легкових автомобілів, однією смугою.

«Враховуйте це при плануванні маршруту», – йдеться у повідомлені. 

Шляхопровід був повністю перекритий після балістичної атаки, яку росіяни провели 27 жовтня. Ворог бив по мосту й раніше, але ракетна атака завдала серйозних ушкоджень, що повністю унеможливили рух транспорту, зокрема й метрополітену.

Зараз рух поїздів Південним мостом все ще не здійснюють. Від учора відновлено рух поїздів на «зеленій» лінії між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір». Також курсують поїзди між станціями «Сирець» – «Видубичі». 

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