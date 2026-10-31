Обмеження заплановані на період із 06:00 до 23:59.

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У неділю, 1 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів, їхній обсяг становитиме від 1,5 до 2,5 черги.

Про це повідомили в "Укренерго"

Для промислових споживачів упродовж цього часу діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження заходів стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас в енергосистемі можливі зміни залежно від ситуації, тому українцям радять стежити за оновленнями та графіками. Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з'являється.