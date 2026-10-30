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У Києві з 2 листопада розпочнуть опалювальний сезон для будинків

На підключення потрібен час. 

У Києві з 2 листопада розпочнуть опалювальний сезон для будинків
Віталій Кличко
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Київ з 2 листопада розпочне підключення до тепла житлових будинків. Про це 30 жовтня повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що соціальну сферу почали підключати до тепла ще 16 жовтня. За заявками керівників наразі підключено вже 50 % соцзакладів: 402 дитсадки, 85 шкіл, 157 медичних установ. 

«На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю тепломереж близько 3 000 км), необхідно до тижня. Тому рішення розпочати опалювальний сезон у житловому секторі столиця ухвалила за декілька днів до різкого зниження температури», – повідомив Кличко.

Зазвичай опалювальний сезон в українських містах починають, коли середньодобова температура тримається нижче +8 протягом трьох діб. У зв'язку з російськими ударами опалювальний сезон з року в рік повномасштабної війни опиняється під загрозою. Росія умисно атакує енергетику, прагнучи залишити українців без опалення в морози. 

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