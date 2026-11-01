У чотирьох районах Київщини запроваджено екстрені відключення світла

За рішенням Укренерго запроваджено екстрені відключення в Броварському, Вишгородському, Бучанському і Бориспільському районах Київської області.
Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі
Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо.
В інших районах діють стабілізаційні відключення.
“Якщо у вашій оселі є світло – споживайте його свідомо та ощадливо”, – закликали енергетики.
- Сьогодні зранку у Києві застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання.
- Російські війська вже другий день поспіль атакують Київську область безпілотниками. Росіяни вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури в Обухівському, Броварському і Бучанському районах.