У чотирьох районах Київщини запроваджено екстрені відключення світла

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За рішенням Укренерго запроваджено екстрені відключення в Броварському, Вишгородському, Бучанському і Бориспільському районах Київської області.

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі

Це непередбачені графіками обмеження, тож прогнозувати тривалість відключень наразі неможливо.

В інших районах діють стабілізаційні відключення.

“Якщо у вашій оселі є світло – споживайте його свідомо та ощадливо”, – закликали енергетики.