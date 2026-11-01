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У шести населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря

Помірний рівень дрібнодисперсного пилу виявили в Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах.

У шести населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря
Фото: Макс Требухов

У шести населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Водночас загальний індекс якості повітря в регіоні залишається в межах безпечної норми.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Помірний рівень дрібнодисперсного пилу зафіксували в Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах. За даними КОВА, концентрація пилу в цих населених пунктах поступово знижується.

В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.

У військовій адміністрації зазначають, що хмарна погода та невеликий дощ сприяють природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу й домішок. Крім того, помірний північно-західний вітер допомагає перемішувати повітряні маси та розсіювати шкідливі речовини.

Також у КОВА повідомили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

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