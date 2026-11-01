У шести населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря

У шести населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Водночас загальний індекс якості повітря в регіоні залишається в межах безпечної норми.
Про це повідомляє Київська ОВА.
Помірний рівень дрібнодисперсного пилу зафіксували в Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах. За даними КОВА, концентрація пилу в цих населених пунктах поступово знижується.
В інших населених пунктах області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не виявили.
У військовій адміністрації зазначають, що хмарна погода та невеликий дощ сприяють природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу й домішок. Крім того, помірний північно-західний вітер допомагає перемішувати повітряні маси та розсіювати шкідливі речовини.
Також у КОВА повідомили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.
- 31 жовтня у трьох населених пунктах Київської області спостерігали тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.