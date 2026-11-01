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Росіяни вдарили по автівках та будинках на Сумщині, є загибла та поранені

Від ранку Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. 

Росіяни вдарили по автівках та будинках на Сумщині, є загибла та поранені
Наслідки обстрілів росіянами Сумської області
Фото: Сумська ОВА

Унаслідок сьогоднішніх ударів росіян по Глухівській громаді загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Від ранку Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. 

Російський FPV-дрон вдарив по цивільній автівці. На жаль, одна з пасажирок – 70-річна жінка – загинула на місці. 

Ще двоє людей, які перебували в автомобілі, отримали травми. Лікарі надали постраждалим необхідну медичну допомогу.

Також росіяни вдарили безпілотниками по житлових будинках у Глухові. Внаслідок влучань на місці виникли пожежі. По медичну допомогу звернулися троє людей. Вони лікуються амбулаторно.

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