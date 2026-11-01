«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: ​втрати російських військ у жовтні сягнули рекордних 54,4 тисяч

Голова МЗС закликав продовжувати тиск на Росію "на всіх фронтах".

Сибіга: ​втрати російських військ у жовтні сягнули рекордних 54,4 тисяч
Андрій Сибіга
Фото: Анна Стешенко

У жовтні втрати російських окупаційних військ в Україні склали 54 400 убитими та пораненими. Це - рекорд щомісячних втрат окупантів від початку повномасштабної війни. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 

"Це - ціна, яку Росія платить за божевільну відмову Путіна припинити цю безглузду бійню. Путін — масовий убивця власного народу", - наголосив Сибіга.

Реклама

Він також зазначив, що добові втрати ворога також досягли нового рекорду: лише за 21 жовтня було вбито або поранено 2250 російських військових.

"Такі величезні втрати не наблизили Росію до її цілей. Росія не перемагає і не переможе в цій війні. Ці 54 400 окупантів загинули або були покалічені нізащо", - зазначив голова МЗС. Він наголосив, що Україна прагне завершити цю війну. 

Читайте також"Мадяр": У жовтні Сили безпілотних систем знищили рекордні 16,8 тисячі російських військових

"Ми готові до справедливих, взаємних рішень, щоб зупинити бойові дії вже зараз. Але Москва до цього ще не готова. Потрібен потужніший колективний тиск на Росію на всіх фронтах, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і відновити мир. Він має усвідомити, що ціна цієї війни для нього, його оточення та його режиму лише зростатиме", - підкреслив Сибіга. 

"Тим часом Сили оборони виконують свою роботу й повертають наші землі. У жовтні Україна звільнила 96,2 квадратного кілометра своєї території — на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж Росії вдалося захопити", - додав він. 

  • Нагадаємо, що за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу армії РФ сягнули близько 1 590 270 осіб
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies