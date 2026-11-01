Голова МЗС закликав продовжувати тиск на Росію "на всіх фронтах".

У жовтні втрати російських окупаційних військ в Україні склали 54 400 убитими та пораненими. Це - рекорд щомісячних втрат окупантів від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Це - ціна, яку Росія платить за божевільну відмову Путіна припинити цю безглузду бійню. Путін — масовий убивця власного народу", - наголосив Сибіга.

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Він також зазначив, що добові втрати ворога також досягли нового рекорду: лише за 21 жовтня було вбито або поранено 2250 російських військових.

"Такі величезні втрати не наблизили Росію до її цілей. Росія не перемагає і не переможе в цій війні. Ці 54 400 окупантів загинули або були покалічені нізащо", - зазначив голова МЗС. Він наголосив, що Україна прагне завершити цю війну.

"Ми готові до справедливих, взаємних рішень, щоб зупинити бойові дії вже зараз. Але Москва до цього ще не готова. Потрібен потужніший колективний тиск на Росію на всіх фронтах, щоб посадити Путіна за стіл переговорів і відновити мир. Він має усвідомити, що ціна цієї війни для нього, його оточення та його режиму лише зростатиме", - підкреслив Сибіга.

"Тим часом Сили оборони виконують свою роботу й повертають наші землі. У жовтні Україна звільнила 96,2 квадратного кілометра своєї території — на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж Росії вдалося захопити", - додав він.