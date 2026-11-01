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Генштаб: під час гуманітарної місії в Олешках евакуювали також 167 цивільних на правобережжі Херсонщини

Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа. 

Генштаб: під час гуманітарної місії в Олешках евакуювали також 167 цивільних на правобережжі Херсонщини
Херсонщина, евакуація
Фото: Генштаб ЗСУ

Під час дії режиму припинення вогню на Херсонщині для проведення гуманітарної місії в Олешках, Сили оборони використали можливості для евакуації мешканців правобережжя Херсонщини. Йдеться про населені пункти на підконтрольній Україні території вздовж Дніпра, які щодня зазнавали обстрілів з боку росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ «Південь» у співпраці з представниками місцевої влади евакуювали до більш безпечних пунктів Херсонської області 167 цивільних осіб. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливої уваги й допомоги", - йдеться в повідомленні. 

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У Генштабі зазначили, що евакуація відбувалася в дуже складних і небезпечних умовах. Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями.

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"Попри ці ризики, головним пріоритетом залишається збереження життя цивільного населення та надання допомоги тим, хто не має можливості самостійно залишити небезпечні території. Кожна врятована людина — це результат спільної роботи та злагодженої взаємодії всіх залучених до гуманітарної місії. Підрозділи Угруповання військ «Південь» чітко та неухильно дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії", - наголосили в Генштабі. 

Херсонщина, евакуація
Фото: Генштаб ЗСУ
Херсонщина, евакуація

Херсонщина, евакуація
Фото: Генштаб ЗСУ
Херсонщина, евакуація

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку. 

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області. Усім врятованим нададуть необхідну допомогу. 

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