Під час дії режиму припинення вогню на Херсонщині для проведення гуманітарної місії в Олешках, Сили оборони використали можливості для евакуації мешканців правобережжя Херсонщини. Йдеться про населені пункти на підконтрольній Україні території вздовж Дніпра, які щодня зазнавали обстрілів з боку росіян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ «Південь» у співпраці з представниками місцевої влади евакуювали до більш безпечних пунктів Херсонської області 167 цивільних осіб. Серед них — 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливої уваги й допомоги", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі зазначили, що евакуація відбувалася в дуже складних і небезпечних умовах. Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями.

"Попри ці ризики, головним пріоритетом залишається збереження життя цивільного населення та надання допомоги тим, хто не має можливості самостійно залишити небезпечні території. Кожна врятована людина — це результат спільної роботи та злагодженої взаємодії всіх залучених до гуманітарної місії. Підрозділи Угруповання військ «Південь» чітко та неухильно дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії", - наголосили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ Херсонщина, евакуація

Фото: Генштаб ЗСУ Херсонщина, евакуація

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешків підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку.

Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешок та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області. Усім врятованим нададуть необхідну допомогу.