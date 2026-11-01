"Це ганебне рішення має бути скасоване": у МЗС України відреагували на допуск російських хокеїстів до міжнародних змагань

Глава МЗС України звернувся до урядів інших країн із закликом не дозволяти хокеїстам РФ в’їзд на свою територію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду щодо допуску російських хокейних збірних до міжнародних змагань.

Про це пише пресслужба МЗС України.

"Росія не припинила війну. Не припинила вбивати українців. Не припинила безперервно атакувати наші міста. То що саме змінилося, щоби виправдати повернення російських національних хокейних команд до міжнародних змагань?", – наголошує глава МЗС.

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"Рішення Спортивного арбітражного суду, яке фактично легітимізує участь Росії в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF), є неприйнятним. Російські національні збірні представляють державу, яка досі веде загарбницьку війну. Їхнє повернення зараз означало би надання Москві міжнародної легітимності, якої вона так прагне", – заявив Сибіга.

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Глава української дипломатії закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів України зайняти принципову позицію проти допуску Росії до змагань.

Також міністр звернувся до урядів країн із закликом не дозволяти російським хокеїстам в'їзд на свою територію.

"Це ганебне рішення має бути скасоване. Також закликаю уряди країн, які не втратили моральних орієнтирів, не дозволяти російським хокеїстам в'їзд на свою територію. Російська війна має мати наслідки, зокрема й у міжнародному спорті", – наголосив глава МЗС.