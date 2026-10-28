«Для мене цей вчинок був зрадою»: Горуна розкрив деталі конфлікту з колишнім тренером збірної Нікуліним

Український каратист Станіслав Горуна заявив, що колишній головний тренер збірної України з карате Антон Нікулін зрадив його.

Про це Горуна розповів ексклюзивно в інтервʼю LB.ua.

Станіслав наголосив, що перші розбіжності між ними виникли у 2017 році, коли Нікулін став начальником Департаменту спорту у Львові. За словами каратиста, відтоді тренер почав приділяти більше часу політичній діяльності, а не тренерській.

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«У наших стосунках було декілька переломних точок. Почалося все в 2017 році, коли Антон Нікулін став начальником Департаменту спорту у Львові. Він захопився цією кар’єрною можливістю, сподобалася йому політична «двіжуха». Через це він став менш залученим у спорт, у наш тренувальний процес, який проводив, сидячи в телефоні. Це збіглося з олімпійським циклом, потрібно було планувати мою підготовку, бо ж він був ще й тренером національної збірної команди з карате.

За пів року на тій посаді в нього самооцінка настільки злетіла до небес, що це відчули всі підлеглі. Питання не в тому, що в нього з’явилися інші пріоритети, а в тому, що він продовжував вдавати, наче тренерська діяльність для нього далі на першому місці. Відтоді його слова та дії дуже часто розходилися», – заявив він.

Одним із найгостріших моментів у їхніх стосунках став конфлікт 2020 року, коли, переконує Горуна, Нікулін звернувся до Української федерації карате з вимогою дискваліфікувати його на термін, який не дозволив би спортсмену взяти участь у вирішальних рейтингових змаганнях перед Олімпіадою в Токіо.

«Ми поїхали на тренувальні збори в Туреччину, де мене і ще декількох спортсменів ізолювали через підозру на COVID-19. Через це я пропустив збори і потім не прийшов на командне фото. Мене, по суті, там не було, тому подумав, що і фотографуватися сенсу нема. Він це сприйняв як прояв неповаги і написав листа у федерацію з вимогою дискваліфікувати мене. Термін дискваліфікації вказав так, щоб я пропустив останні кваліфікаційні до Олімпійських ігор змагання. Мені взагалі-то просто необхідно було там виступити, щоб набрати додаткових балів і отримати ліцензію на Ігри в Токіо через рейтинг, а не кваліфікаційний турнір.

Для мене цей вчинок був зрадою. Як людина, з якою ми стільки пройшли, яка сформувала мене як спортсмена, може так вчинити? Усе через его, яке я зачепив, чи як? Замість того, щоб поговорити зі мною як чоловік і владнати якісь моменти особисто, він вдався до тиску за допомогою своєї позиції головного тренера при федерації. На щастя, федерація значно зменшила строк моєї дискваліфікації, щоб я зміг взяти участь у вирішальному рейтинговому турнірі», – зауважив Станіслав.

У 2022 році конфлікт загострився. За словами Горуни, Нікулін вигнав його з клубу карате після того, як спортсмен публічно відреагував на критику з боку тренера.

«Він вигнав мене з клубу карате. Причиною стала така історія. Він робив огляди виступів національної збірної на ютубі, записував подкасти. У цих відео він мене жорстко «кенселив»: Горуна вже не той, ми вже знаємо, хто його замінить, йому потрібно завершувати. Це все через мій невдалий виступ на чемпіонаті Європи в Туреччині. Я фізично не мав змоги підготуватися до тих змагань… Як-не-як, початок повномасштабного вторгнення. Та й тренер у цьому процесі не завадив би.

Після цього я поїхав у Чернівці, у клуб «Лідер», де разом із Валерієм Чоботарем та Паком Гнатом як з тренерами готувався до Всесвітніх ігор. Підготувався як треба, полетів з командою в Бірмінгем (США) і там дуже класно виступив, вигравши срібло. Потім зробив нарізку своїх хайлайтів і опублікував її під озвучку Нікуліна, де він мене критикує. У відповідь на це він сказав шукати іншого тренера і готуватися самостійно», – сказав каратист.

Горуна також зазначив, що за роки співпраці вони з Нікуліним украй рідко відверто обговорювали проблеми, хоча й були кумами.

Нагадаємо, Антон Нікулін був особистим тренером Станіслава Горуни й головним тренером національної збірної України з карате, під керівництвом якого синьо-жовті здобули дві медалі на Іграх у Токіо. Срібну нагороду виборола Анжеліка Терлюга, бронзову – Станіслав Горуна.