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Футболіст Кіліан Мбаппе потрапив у скандал через заяву про китайського диктатора

Зірці довелося вибачатися, а наслідки відчула навіть іспанська ліга.

Футболіст Кіліан Мбаппе потрапив у скандал через заяву про китайського диктатора
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Француз Кіліан Мбаппе, який фінішував другим у голосуванні за "Золотий м'яч", зазнав критики з боку китайської влади та низки китайських компаній через свої слова про колишнього комуністичного лідера країни Мао Цзедуна.

Як пише BBC, коментуючи меми про себе в інтернеті, гравець мадридського "Реала" сказав журналістам, що його найбільше веселить "той, де мою голову наклали на зображення китайського диктатора".

У міністерстві закордонних справ назвали такі слова футболіста обурливими, державне телебачення Піднебесної припинило транслювати матчі іспанської Ла Ліги, а китайські бренди, з якими у Мбаппе були спонсорські контракти, розірвали угоди.

Кіліану довелося вибачатися та говорити, що він не хотів образити китайський народ та шкодує про свій вчинок. Так само заяву із вибаченням та засудженням слів Мбаппе оприлюднило і керівництво іспанського чемпіонату, який ризикує зазнати величезних збитків через втрату китайського медіаринку.

Комуністична партія Китаю шанує Мао Цзедуна і не толерує визначення його як диктатора, хоча Мао залишається однією з найбільш неоднозначних фігур у XX столітті: засновник КНР відповідальний за величезну кількість смертей від голоду та репресій. За різними оцінками, його режим закатував чи вбив від 40 до 80 мільйонів людей.

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