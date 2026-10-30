Александр Зверєв забезпечив собі вихід на перше місце у тенісному рейтингу ATP і вже 2 листопада офіційно отримає звання першої ракетки світу.

У другому колі турніру у Відні німець у двох сетах обіграв Таллона Грікспора з Нідерландів. Завдяки цьому він здобув очки, які дозволяють йому обійти італійця Янніка Сіннера, що достроково завершив сезон через травму.

Зверєв стане 30-им тенісистом в історії, який проведе бодай один тиждень на вершині рейтингу. Цьогоріч олімпійський чемпіон Токіо-2020 вперше в кар'єрі став тріумфатором турнірів серії Великого шолому - виграв Ролан Гаррос та Відкритий чемпіонат США, а також дістався фіналу Вімблдону.

Александр Зверєв народився у Гамбурзі у родині російських емігрантів з Радянського Союзу. Деякі вболівальники тенісу вважають його негідним виступати у профі-турі через звинувачення у домашньому насильстві з боку двох колишніх дівчин спортсмена. Суд у Берліні свого часу оштрафував його через це на 450 тисяч євро.

Зверєв відомий також тим, що має діабет першого типу з дитинства, через що просто на корті змушений вимірювати рівень цукру під час перерв та робити собі ін'єкції інсуліну.