Спортивний арбітражний суд дозволив російським хокеїстам виступати на міжнародних змаганнях

Рішення Міжнародної федерації хокею про відсторонення російських команд скасували. Вони отримали право взяти участь у п’яти чемпіонатах сезону 2026/27.

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30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив одну з апеляцій Федерації хокею Росії та скасував заборону на участь російських команд у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться в офіційному рішенні арбітражного суду.

Згідно з документом, російські збірні зможуть виступити на п’яти міжнародних турнірах:

Молодіжному чемпіонаті світу в Канаді – з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року.

Жіночому чемпіонаті світу серед команд U18 у Чехії – 8–16 січня 2027 року.

Чоловічому чемпіонаті світу серед команд U18 у США – 22 квітня – 2 травня 2027 року.

Чоловічому чемпіонаті світу в Німеччині – 14–30 травня 2027 року.

Жіночому чемпіонаті світу в Канаді – у листопаді 2027 року.

У січні 2026 року Міжнародна федерація хокею вирішила не допускати російські команди до міжнародних змагань у сезоні 2026/27, посилаючись на міркування безпеки.

Федерація хокею Росії оскаржила це рішення та подала три апеляції. Після одного з оскаржень заборону спочатку скасували, а згодом знову поновили. Після цього російська сторона звернулася до Спортивного арбітражного суду.