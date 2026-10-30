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Спортивний арбітражний суд дозволив російським хокеїстам виступати на міжнародних змаганнях

Рішення Міжнародної федерації хокею про відсторонення російських команд скасували. Вони отримали право взяти участь у п’яти чемпіонатах сезону 2026/27.

Спортивний арбітражний суд дозволив російським хокеїстам виступати на міжнародних змаганнях
Фото: ANDRE RINGUETTE / IIHF

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив одну з апеляцій Федерації хокею Росії та скасував заборону на участь російських команд у міжнародних змаганнях.

Про це йдеться в офіційному рішенні арбітражного суду.

Згідно з документом, російські збірні зможуть виступити на п’яти міжнародних турнірах:

  • Молодіжному чемпіонаті світу в Канаді – з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року.
  • Жіночому чемпіонаті світу серед команд U18 у Чехії – 8–16 січня 2027 року.
  • Чоловічому чемпіонаті світу серед команд U18 у США – 22 квітня – 2 травня 2027 року.
  • Чоловічому чемпіонаті світу в Німеччині – 14–30 травня 2027 року.
  • Жіночому чемпіонаті світу в Канаді – у листопаді 2027 року.

У січні 2026 року Міжнародна федерація хокею вирішила не допускати російські команди до міжнародних змагань у сезоні 2026/27, посилаючись на міркування безпеки.

Федерація хокею Росії оскаржила це рішення та подала три апеляції. Після одного з оскаржень заборону спочатку скасували, а згодом знову поновили. Після цього російська сторона звернулася до Спортивного арбітражного суду.

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