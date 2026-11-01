Binance оголосила про поетапне відновлення виведення коштів після викрадення з її платформи токенів.

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Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за викраденням криптовалютних активів на суму понад 6 мільярдів доларів із біржі Binance стоїть Північна Корея.

Про це йдеться у заяві ФБР.

За інформацією відомства, кібератаку здійснили хакери північнокорейського угруповання TraderTraitor.

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У ФБР повідомили, що зловмисники конвертують викрадені активи переважно в Ethereum. Надалі вони можуть відмивати кошти через децентралізовані фінансові платформи (DeFi) та сервіси миттєвого обміну.

Американські правоохоронці закликали операторів вузлів THORChain, RPC, обмінні сервіси, DeFi-платформи, компанії з аналізу блокчейну та інших постачальників послуг із віртуальними активами блокувати транзакції з адресами, які використовують хакери. Перелік цих адрес ФБР також оприлюднило.

Як пише Reuters, у суботу ввечері криптовалютна біржа Binance оголосила про поетапне відновлення виведення коштів після викрадення з її платформи токенів на суму 6,3 мільярда доларів. Компанія повідомила, що вже забезпечила 95% викрадених активів.

Перший етап відновлення виведення коштів розпочнеться в неділю між 06:00 та 09:00 за Гринвічем. Він охопить Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP, Dogecoin та інші токени.

У Binance зазначили, що решта 5% викрадених активів складається з менш ліквідних токенів. Тому пошук необхідної кількості цих активів може тривати довше.