Рейди міграційної служби у Каліфорнії в США викликали звинувачення в залякуванні виборців

Цей штат прикметний тим, що тут може бути непередбачуваний результат виборів до Конгресу США.

Федеральні імміграційні агенти (ICE) розгорнули масштабні операції в Каліфорнійській долині, що викликало паніку серед латиноамериканських громад і звинувачення у залякуванні виборців напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Рейди схвалив Білий дім ще на початку жовтня, повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній електронний лист та джерела в уряді.

На відміну від попередніх масштабних операцій у великих містах, тут агенти діють малими групами, пересуваючись від містечка до містечка. За даними профспілки сільгоспробітників, за останні тижні затримали сотні працівників ферм, більшість із яких не мали кримінального минулого. У місті Бейкерсфілд кількість щоденних арештів зросла з одного до десяти.

Ситуація може суттєво вплинути на результати виборів у 22-му конгресовому окрузі Каліфорнії, де 73% населення становлять латиноамериканці. За посаду змагаються прогресивний демократ Ренді Вільєгас та республіканець Девід Валадао. Вільєгас назвав дії силових структур відвертою спробою залякати виборців. У відповідь Валадао заявив, що розуміє занепокоєння громадськості, проте закликав адміністрацію Дональда Трампа зосередитися на депортації лише тих осіб, які становлять реальну загрозу безпеці.

Правозахисники і жителі зазначають, що через рейди навіть молоді американські громадяни латиноамериканського походження бояться йти на виборчі дільниці, оскільки остерігаються розкриття даних про своїх нелегальних родичів. Міністерство внутрішньої безпеки США відмовилося коментувати деталі операцій та звинувачення у тиску на виборців, посилаючись на безпеку співробітників.