​МЗС Румунії заявило про вторгнення двох дронів у повітряний простір країни

У дипвідомстві підкреслили необхідність досягнення справедливого миру в Україні.

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Два безпілотники увійшли в повітряний простір Румунії в північній частині країни. На місце оперативно прибули підрозділи Повітряних сил.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії у соцмережі X.

Дипвідомство у дописі наголосило також на необхідності досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.Інших подробиць щодо походження безпілотників та обставин інциденту в повідомленні не навели.