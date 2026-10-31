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​МЗС Румунії заявило про вторгнення двох дронів у повітряний простір країни

У дипвідомстві підкреслили необхідність досягнення справедливого миру в Україні.

​МЗС Румунії заявило про вторгнення двох дронів у повітряний простір країни
Ілюстративне фото
Фото: МЗС Румунії

Два безпілотники увійшли в повітряний простір Румунії в північній частині країни. На місце оперативно прибули підрозділи Повітряних сил.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Румунії у соцмережі X.

Дипвідомство у дописі наголосило також на необхідності досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.Інших подробиць щодо походження безпілотників та обставин інциденту в повідомленні не навели.

  • Раніше, 31 жовтня, про порушення повітряного простору повідомила і Молдова. Там зафіксували несанкціонований політ безпілотника, який залетів з боку Одеської області.
  • Через інцидент тимчасово обмежували використання повітряного простору на півночі та в центрі країни. О 17:14 обмеження скасували після повторної оцінки ситуації. За попередніми даними, безпілотник залишив територію Молдови.
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