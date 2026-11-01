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У Запоріжжі внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждали двоє людей

Травмовані 20-річна дівчина та 18-річний хлопець/ 

У Запоріжжі внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждали двоє людей
Пошкоджений російський FPV-дрон (архівне фото)
Фото: BBC

Росіяни ввечері атакували FPV-дроном Запоріжжя. В результаті постраждали дві людини. 

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. 

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Травмовані 20-річна дівчина та 18-річний хлопець", - написав він у Telegram.

Семікін уточнив, що обоє отримали осколкові поранення. Попередньо, стан постраждалих нетяжкий, їм надають необхідну допомогу.

Наразі в області триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомлять про рух дронів в напрямку Запорізького району та Запоріжжя.

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