У Запоріжжі внаслідок атаки російського FPV-дрона постраждали двоє людей

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни ввечері атакували FPV-дроном Запоріжжя. В результаті постраждали дві людини.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном. Травмовані 20-річна дівчина та 18-річний хлопець", - написав він у Telegram.

Семікін уточнив, що обоє отримали осколкові поранення. Попередньо, стан постраждалих нетяжкий, їм надають необхідну допомогу.

Наразі в області триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомлять про рух дронів в напрямку Запорізького району та Запоріжжя.