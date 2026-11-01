Укренерго попередило про обмеження споживання електроенергії 2 листопада

Завтра, 2 листопада заходи обмеження споживання електроенергії вимушено будуть застосовуватись у частині областей України.

Про це повідомили в Укренерго.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. У цей же час, з 06:00 до 23:59, застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

“Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!”, – зазначили енергетики.

За рішенням Укренерго сьогодні запроваджено екстрені відключення в Броварському, Вишгородському, Бучанському і Бориспільському районах Київської області.

Сьогодні зранку у Києві застосували аварійні відключення електроенергії через постійні атаки на енергетичну систему.