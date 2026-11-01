«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: шість поранених

Ворог бив по по підприємствах, інфраструктурі, а також по цивільних будинках і авто.

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: шість поранених
Фото: Дніпропетровська ОДА

Росіяни упродовж дня понад 40 разів атакували пʼять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією і поранили шістьох людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

У Дніпрі противник цілив по підприємствах.

Реклама

У Підгороднянській громаді Дніпровського району пошкоджені підприємство і вантажівка. Сталися пожежі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватні будинки, готель, магазини, інфраструктура, автівки.

У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 34-річного чоловіка. Жінка 65 років и чоловіки 73 років лікуються амбулаторно.

У Павлоградському та Кам’янському районах ворог бив по інфраструктурі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 60-річний чоловік. У Синельниківському районі росіяни цілили по Васильківській громаді. Пошкоджений приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 43-річного чоловіка.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies