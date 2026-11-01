Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину: шість поранених

Ворог бив по по підприємствах, інфраструктурі, а також по цивільних будинках і авто.

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Росіяни упродовж дня понад 40 разів атакували пʼять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією і поранили шістьох людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі противник цілив по підприємствах.

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У Підгороднянській громаді Дніпровського району пошкоджені підприємство і вантажівка. Сталися пожежі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Понівечені багатоквартирний і приватні будинки, готель, магазини, інфраструктура, автівки.

У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 34-річного чоловіка. Жінка 65 років и чоловіки 73 років лікуються амбулаторно.

У Павлоградському та Кам’янському районах ворог бив по інфраструктурі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 60-річний чоловік. У Синельниківському районі росіяни цілили по Васильківській громаді. Пошкоджений приватний будинок. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 43-річного чоловіка.