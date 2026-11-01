Енергетики повернули світло більшості споживачів Дніпропетровщини

У Дніпропетровській області енергетики повернули світло більшості споживачів, знеструмлених через нічну ворожу атаку. Але наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів, більшість із них - у Павлоградському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Відновлювальні роботи тривають. Працюють понад 20 аварійних бригад.

У Дніпрі через перевантаження енергосистеми застосували екстрені відключення електроенергії.

"Дякую всім, хто попри загрозу повторних атак і негоду самовіддано працює, щоб повернути світло в оселі наших людей. Прошу ощадно споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на мережу", - додав голова ОВА.