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Енергетики повернули світло більшості споживачів Дніпропетровщини

Наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів.

Енергетики повернули світло більшості споживачів Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Дніпропетровській області енергетики повернули світло більшості споживачів, знеструмлених через нічну ворожу атаку. Але наразі без електрики залишаються понад 60 тисяч абонентів, більшість із них - у Павлоградському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. 

Відновлювальні роботи тривають. Працюють понад 20 аварійних бригад.

У Дніпрі через перевантаження енергосистеми застосували екстрені відключення електроенергії.

"Дякую всім, хто попри загрозу повторних атак і негоду самовіддано працює, щоб повернути світло в оселі наших людей. Прошу ощадно споживати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на мережу", - додав голова ОВА.

  • Як повідомлялося, станом на ранок 1 листопада через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у восьми областях України залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація зі світлом на Дніпровщині та Київщині
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