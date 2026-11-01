Також пошкоджено два приватних житлових будинки.

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Російський дрон поцілив у пʼятиповерхівку в селищі Васищеве

Росіяни завдали удару по розташованому за 20 км від Харкова селищі Васищеве, де російський дрон поцілив по багатоповерхівці.

За інформацією обласної прокуратури, ворог застосував реактивний ударний безпілотник типу "Герань-3". Внаслідок влучання загорілася покрівля.

Станом на 22:45 відомо, що постраждали 11 людей, серед яких — 3-річна дівчинка. У більшості потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Правоохоронці працюють на місці удару, інформація щодо наслідків уточнюється.

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару постраждали 18-річний хлопець та три жінки (48, 67, 33 і 71 років).

"Зафіксовано влучання в дах пʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено два приватних житлових будинки. Локалізовано пожежу теплиці на площі 20 м кв", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що на місці працюють всі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК).