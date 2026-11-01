На фронті від початку доби відбулося 191 боєзіткнення, найбільше - на Покровському напрямку

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Загалом від початку цієї доби відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 53 авіаційних удари, скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4724 дрони-камікадзе та здійснив 1744 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість керованих авіабомб, здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Караїчне, Захарівка, Колодязне та в районах населених пунктів Устинівка, Охрімівка. Дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти провели три штурмові дії, атакуючи в бік Радьківки та Куп’янська.

10 спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Степового, Зеленої Долини та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Миколаївка, Оріхуватка та в районі населеного пункту Юрківка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік населених пунктів Олексієво-Дружківка, Миколайпілля, Осикове, Райське, Павлівка, Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають.

30 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Світле, Водянське, Василівка, Молодецьке, Удачне та в бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки. Сім боєзіткнень наразі тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 81 окупанта, 13 - поранено; знищено 23 одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, чотири укриття, склад ПММ та склад БК. Пошкоджено дев’ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 51 укриття противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Єгорівка, Копані, Гірке та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.