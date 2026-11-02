​ДСНС: загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі

У ДСНС повідомили, що загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі.
«Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення», – розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.
Також там нагадали, що необхідно стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуватися на сигнали гучномовців.
«Вчергове закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані», – зазначено у повідомленні.
- Вчора майже опівночі мобільний додаток "Повітряна тривога" ймовірно атакували хакери. Люди отримували незвичні попередження про ядерну та хімічну загрозу, а також про "небезпеку вуличних боїв". У соцмережах поширюють скриншоти карти повітряних тривог, на якій поблизу Києва одночасно з'явилися позначки різних типів небезпеки, зокрема - радіаційної та хімічної.