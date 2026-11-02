​ДСНС: загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі

Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та до вуличних систем оповіщення.

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У ДСНС повідомили, що загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі.

«Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення», – розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

Також там нагадали, що необхідно стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуватися на сигнали гучномовців.

«Вчергове закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані», – зазначено у повідомленні.