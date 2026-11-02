Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
ГоловнаСуспільствоВійна

​ДСНС: загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі

Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та до вуличних систем оповіщення.

​ДСНС: загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі
Фото: thelocal.no

У ДСНС повідомили, що загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. 

«Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення», – розповіли у Держслужбі із надзвичайних ситуацій

Також там нагадали, що необхідно стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуватися на сигнали гучномовців. 

«Вчергове закликаємо громадян у жодному разі не переходити за сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірені дані», – зазначено у повідомленні. 

  • Вчора майже опівночі мобільний додаток "Повітряна тривога" ймовірно атакували хакери. Люди отримували незвичні попередження про ядерну та хімічну загрозу, а також про "небезпеку вуличних боїв". У соцмережах поширюють скриншоти карти повітряних тривог, на якій поблизу Києва одночасно з'явилися позначки різних типів небезпеки, зокрема - радіаційної та хімічної.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies