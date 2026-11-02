У ніч на 2 листопада російські війська атакували Одесу і поранили там чотирьох мешканців. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури.
Про це написав начальник МВА Сергій Лисак.
«Вночі ворог атакував Одесу. Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу», – йдеться у його повідомленні.
Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях.
На місці працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Наслідки атаки ліквідовують, постраждалим допомагають.