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У ніч на 2 листопада російські війська атакували Одесу і поранили там чотирьох мешканців. Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури.

Про це написав начальник МВА Сергій Лисак.

«Вночі ворог атакував Одесу. Четверо людей отримали поранення. Їм надали необхідну допомогу», – йдеться у його повідомленні.

Під ударом опинилися об’єкти інфраструктури. Пошкоджено два житлові будинки та гараж. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідніх оселях.

Фото: Одеська МВА Наслідки російської атаки в Одесі

Фото: Одеська МВА Наслідки російської атаки в Одесі

На місці працюють усі відповідні служби та оперативний штаб. Наслідки атаки ліквідовують, постраждалим допомагають.