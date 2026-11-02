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Вчора Сили оборони ліквідували 2500 окупантів (доповнено)

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 592 770 солдатів. 

Вчора Сили оборони ліквідували 2500 окупантів (доповнено)
Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2500 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО та 9 наземних роботизованих комплексів. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 року.

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Особовий склад: близько 1 592 770 (+2 500) осіб.

Доповнення. Пізніше у Генштабі розповіли, що знешкоджені вчора 2 500 російських загарбників – це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. 

1 листопада армія РФ втрачала одного військового кожні 35 секунд. Це понад сто окупантів щогодини.

Попередній рекорд встановили 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року - 2 200 окупантів за добу.

Жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію цієї війни: 54 400 убитих і поранених загарбників.

Інші вчорашні втрати ворога.

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 452 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 629 (+7)
  • Артилерійські системи: 51 801 (+46)
  • РСЗВ: 2 251 (+2)
  • Засоби ППО: 1 731 (+1)
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356.

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936)
  • Крилаті ракети: 5 140.

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2.

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371)
  • Спеціальна техніка: 4 863 (+2).

Дані уточнюються.

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