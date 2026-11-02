Меланія Трамп заявила, що з Олешок евакуювали 800 людей

Під час гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати близько 800 людей, повідомила перша леді США Меланія Трамп. Вона не уточнила, яка кількість поїхала на вільну територію України, а яка – до Росії.

У дописі в X Трамп висловила схвалення дій України і Росії, які «виявили лідерство та співпрацю у зв'язку з режимом припинення вогню в Олешках». Перша леді США сподівається, що цей досвід стане основою для тривалого миру.

«Місія була успішною, доставлено критичну допомогу до регіону і забезпечено евакуацію близько 800 людей», – сказала вона.

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THE CEASEFIRE CONCLUDES The mission was a success, delivering critical aid to the region and enabling the evacuation of nearly 800 people. On behalf of America, I commend Russia and Ukraine for their leadership and cooperation surrounding the Oleshky ceasefire. I hope Oleshky serves as a foundation for lasting peace between both nations. The ceasefire began on October 27, 2026, and concluded on November 1, 2026, as planned. — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) November 1, 2026

Гуманітарна операція в Олешках

Перемир'я в Олешках тривало з 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Цей час використали, аби евакуювати мешканців та доставити допомогу тим, хто вирішив залишитися.

Генштаб Збройних Сил вранці 2 листопада повідомив, що Росія використала період припинення вогню для посилення позицій і підвозу боєприпасів.

Олешки були окуповані ще в 2022 році. Цього року гуманітарна ситуація там настільки погіршилася, що люди почали голодувати. Українці, зокрема за кордоном, влаштовували публічні акції для привернення уваги до міста. Українські військові кілька разів скидали олешківцям їжу і предмети першої необхідності з дронів. Були дані, що окупанти їх відбирали.

В жовтні перша леді США заявила про домовленості з Україною і Росією, які дозволять привезти гуманітарну допомогу до Олешок і евакуювати тих, хто матиме бажання. З 27 по 29 жовтня тривала підготовка. 30 жовтня провели евакуацію.

Громадян, які хотіли поїхати на вільну територію України, росіяни спершу вивезли на територію, підконтрольну їм. Тоді – до Білорусі, а вже звідти вони поїхали до України. Їх супроводжував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець та інші представники української команди. Про повернення олешківців додому читайте в репортажі LB «Голодомор в Олешках почався пʼять місяців тому. Як зустрічали евакуйованих із Херсонщини».