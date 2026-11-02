Вчора РФ атакувала Херсонщину дронами, із авіації та артилерії

Упродовж минулої доби, починаючи із 6 ранку 1 листопада, російські війська атакували 16 населених пунктів Херсонщини.
Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Понятівка, Новорайськ, Придніпровське, Софіївка, Дніпровське, Новодмитрівка, Микільське, Дар'ївка, Зміївка, Золота Балка, Михайлівка, Одрадокам'янка, Олександрівка, Хрещенівка та Херсон.
Через російську агресію дві людини дістали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.
- За даними Генштабу, російська армія використала режим тиші в Олешках, щоб облаштувати свої позиції. За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.