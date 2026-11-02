Також вони повивозили тіла загиблих цивільних з місцевого моргу. Ці люди померли внаслідок насильницьких дій.

Журналісти Sky News зафільмували, як російські окупанти використали шестиденне припинення вогню в Олешках і довкола них та посилили свої позиції. Представники каналу побували в командному центрі 34 бригади морської піхоти, де отримали інформацію про переміщення ворога, отримане за допомогою дронів.

Перед евакуацією, під прикриття припинення вогню, росіяни почали стягувати важку техніку. Вони переміщували вулицями броньовані машини.

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«На зображеннях видно, як російські солдати розміщують важку військову техніку та припаси. Навіть коли мешканці окупованого міста евакуюються до вільної України, існують підозри щодо мотивів Кремля та його турботи про тих, хто залишився», – йдеться в матеріалі.

Також дрони зафіксували, як окупанти з рюкзаками переміщалися пішки і займали позиції в приватних будинках та розбомблених багатоповерхівках.

Українські військові повідомили, що раніше, до припинення вогню, росіяни не ризикували так переміщатися.

«Останні декілька днів так і відбувається. І вдень, і вночі переміщуються», – прокоментував боєць 34-ї бригади.

Він додав, що росіяни за цей період змогли відновити втрачені позиції, замінити розбиту артилерію на справну, провести ротацію особового складу, наростити засоби аеророзвідки і обладнання, підвезти пальне.

Також зафіксували, як забирали тіла загиблих в місцевого моргу і вантажили їх у машини. Тіла померлих на зображенні накриті білим.

«Це важливо, тому що місцеві мешканці розповіли нам, що всі ці померлі були вбиті внаслідок насильницьких дій, а не з природних причин», – зазначили журналісти.

Фото: скриншот відео Sky News Перенесення тіл з моргу при лікарні

Гуманітарна місія в Олешках

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Перемир'я в Олешках тривало з 27 жовтня до 22:59 1 листопада. Цей час використали, аби евакуювати мешканців та доставити допомогу тим, хто вирішив залишитися.

Генштаб Збройних Сил вранці 2 листопада повідомив, що Росія використала період припинення вогню для посилення позицій і підвозу боєприпасів.

Олешки були окуповані ще в 2022 році. Цього року гуманітарна ситуація там настільки погіршилася, що люди почали голодувати. Українці, зокрема за кордоном, влаштовували публічні акції для привернення уваги до міста. Українські військові кілька разів скидали олешківцям їжу і предмети першої необхідності з дронів. Були дані, що окупанти їх відбирали.

В жовтні перша леді США заявила про домовленості з Україною і Росією, які дозволять привезти гуманітарну допомогу до Олешок і евакуювати тих, хто матиме бажання. З 27 по 29 жовтня тривала підготовка. 30 жовтня провели евакуацію.

Громадян, які хотіли поїхати на вільну територію України, росіяни спершу вивезли на територію, підконтрольну їм. Тоді – до Білорусі, а вже звідти вони поїхали до України. Їх супроводжував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець та інші представники української команди. Про повернення олешківців додому читайте в репортажі LB «Голодомор в Олешках почався пʼять місяців тому. Як зустрічали евакуйованих із Херсонщини».

За інформацією першої леді США Меланії Трамп, з Олешок евакуювали близько 800 людей. Вона не уточнила, яка кількість поїхала на вільну територію України, а яка – до Росії.