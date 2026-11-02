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Ядерні боєголовки на дронах: через зламаний додаток МНС росіянам прийшли фейкові сповіщення

Росіян запевнили, що загрози немає. 

Вночі 2 листопада додаток МНС Росії, що сповіщає про повітряні загрози росіян, зазнав кібератаки. Користувачам розіслали повідомлення про запуск ядерних боєголовок на дронах P1-SUN. 

У МНС повідомили, що систему зламали «зловмисники». Відбулося це через кілька годин після того, як в українському офіційному додатку повітряних тривог користувачі отримали фейкові сповіщення про влучні бої і ядерну загрозу.

«Злам мобільного додатку не вплинув і не може вплинути на роботу системи сповіщення населення. Сповіщення громадян здійснюється через основні канали: регіональні та муніципальні системи оповіщення (сирени, гучномовці), мережі зв'язку (СМС-розсилка), а також через теле- і радіомовлення. Мобільний додаток є лише додатковим допоміжним сервісом інформування. Спеціалісти МНС Росії вживають заходів з відновлення штатної роботи мобільного додатку», – заявили в міністерстві країни-агресора.

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