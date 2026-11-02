Росіяни атакували декілька районів Київської області. В Білій Церкві пошкоджено інфраструктуру, призупинено подачу води

Внаслідок російської атаки на Київську область вночі 2 листопада поранено трьох людей. Потерпілим є чоловік в Обухівському районі.
Він госпіталізований з пораненням шиї, йому надають необхідну допомогу. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
«Також у районі виникла пожежа автомобіля. Вогонь знищив легковий автомобіль і причіп. Ще один автомобіль пошкоджено», – йдеться у повідомленні.
У Білоцерківському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Підприємство Білоцерківвода повідомило, що внаслідок атаки призупинять водопостачання на місто.
Мешканців закликали зробити запаси. Терміни відновлення не озвучили.
Загалом за добу в області поранень дістали троє мешканців, розповіли в поліції. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Обухівському, Броварському та Бориспільському районах.