Минулої доби росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
1 листопада російська армія вбила людину у Слов'янську.
Ще 2 людини отримали поранення – у Краматорському та Біленькому.
У Національній поліції поінформували, що за минулу добу ворог завдав 1575 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ,Слов’янськ, селища Біленьке, Черкаське, село Степанівка.
Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4451 особу і поранили 10945. Ці цифрі подані без урахування Маріуполя та Волновахи.