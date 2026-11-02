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Росіяни вчора вбили та поранили мешканців Донеччини (оновлено)

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки.

Наслідки обстрілів Донецької області росіянами
Наслідки обстрілів Донецької області росіянами

Минулої доби росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

1 листопада російська армія вбила людину у Слов'янську.

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Ще 2 людини отримали поранення – у Краматорському та Біленькому.

У Національній поліції поінформували, що за минулу добу ворог завдав 1575 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ,Слов’янськ, селища Біленьке, Черкаське, село Степанівка.

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 22 житлові будинки.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4451 особу і поранили 10945. Ці цифрі подані без урахування Маріуполя та Волновахи.

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